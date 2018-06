Incontro istituzionale tra il presidente del consiglio regionale Micone e il presidente della provincia di Isernia Coia

Incontro istituzionale, questo pomeriggio nel palazzo di via Berta, tra il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia, il consigliere delegato alla viabilità Mike Matticoli con il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, in visita di cortesia a Isernia.

“A nome dell’amministrazione che presiedo, dei consiglieri provinciali e di tutti i sindaci del territorio – ha dichiarato il presidente Coia rivolgendosi al Presidente Micone – desidero rivolgerle un sentito e doveroso benvenuto. Ci auguriamo e siamo certi che l’attenzione del governo regionale possa ancora continuare a tradursi con ulteriori e concreti segnali di vicinanza e attenzione nei confronti del nostro territorio”.

“Sono sicuro che la vostra amministrazione – ha esordito il Presidente del Consiglio regionale Micone – continuerà a svolgere un buon lavoro, mettendo in atto delle scelte importanti per il bene delle popolazioni alto molisane. Occorre adesso investire su una nuova programmazione e soprattutto puntare sulla filiera istituzionale che punti sulla riqualificazione e sull’investimento di risorse, che puntino sul turismo e sulla ricettività . L’importante è lavorare alla difesa dei piccoli comuni, contando di invertire la tendenza con un intervento massiccio in queste realtà”.

Isernia 5.6.2018