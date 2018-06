Bruxelles, viaggio premio per gli studenti molisani

BRUXELLES, 5 GIUGNO 2018 – Trentatré studenti di sette Istituti superiori del Molise sono stati premiati a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, nell’ambito del concorso scolastico “EuTube, racconto digitale dell’Europa culturale”. Ad aggiudicarsi il viaggio premio a Bruxelles per assistere ai lavori dell’Eurocamera, sono stati i ragazzi dell’Istituto “Giordano” di Venafro, del “Mattei” di Isernia, “dell’Istituto superiore di Bojano”, del liceo “Scarano” di Trivento, del “Pilla” e del “Pagano” di Campobasso e del “Majorana” di Termoli. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è stata promossa dall’europarlamentare molisano Aldo Patriciello. “L’Europa che apre le porte ai suoi studenti - ha detto Patriciello - è quanto di più utile si possa fare in questo momento di grande difficoltà politica. Se non capiamo che sono questi ragazzi la base su cui rifondare un nuovo spirito europeo non andremo da nessuna parte”. Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di brevi video, con l’obiettivo di raccontare il proprio personale punto di vista sull’importanza del patrimonio culturale italiano ed europeo. “Nei video che avete realizzato per partecipare al concorso – ha spiegato l’eurodeputato azzurro - c’è un’idea diversa del futuro che immaginate per voi stessi, frutto di un’apertura mentale che fa di voi dei cittadini pienamente europei. Le iniziative con la scuola – ha detto Patriciello - rivestono sempre un’importanza particolare. I ragazzi di oggi conoscono spesso meglio degli adulti l’importanza di crescere e muoversi in un contesto europeo. Ospitare gli studenti ritengo sia non solo un piacere, ma anche dovere istituzionale, sia come eurodeputato che come cittadino molisano. Ringrazio di cuore – ha concluso Patriciello - tutti i ragazzi che hanno partecipato al Concorso scolastico e i loro docenti: una scuola che parla di Europa è una scuola che guarda al futuro”.