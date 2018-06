Turismo, terminati i lavori per i servizi innovativi da tre mesi. Nuovo Sogno Agnonese: perché non entra in funzione?

Il progetto sui servizi innovativi al turismo del Comune di Agnone è pronto. I lavori sono stati completati da circa tre mesi, precisamente l’8 marzo scorso. Dopo la richiesta inviata dal gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese – composto da Maurizio Cacciavillani, Daniele Saia e Pina Catauro – alla maggioranza guidata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio, per fare il punto sulla situazione in riferimento al progetto in questione, stamattina, 6 giugno 2018, si sono riuniti tra le mura del comune di Agnone e Palazzo Bonanni, sede del futuro visitor center, il progettista dei lavori Rosita Levrieri, i rappresentanti delle imprese che hanno realizzato il progetto, Antonio di Nonno amministratore di AFA Systems srl e Stefano Scotton responsabile tecnico della società trentina Interplay Software srl, il Rup del Comune di Agnone Vittorio Patriarca e i due consiglieri di minoranza Maurizio Cacciavillani e Daniele Saia.

Il progetto sui servizi innovativi al turismo ideato, progettato ed appaltato dalla Giunta di centrosinistra di Carosella, attraverso un finanziamento europeo di 370 mila euro, è stato pensato dalla precedente Amministrazione come il fulcro di tutta la programmazione del settore turistico, il punto di riferimento per fare quel salto di qualità di cui Agnone e il territorio alto molisano hanno bisogno. Oggi finalmente si è concretizzato un altro pezzo importante del nuovo sogno agnonese, un lavoro quello realizzato, in perfetta sintonia rispetto all’idea di partenza.

Come prima cosa è stata verificata la funzionalità della rete wi-fi cittadina gratuita. Pochi clic per la registrazione e subito è partita la connessione veloce per navigare su internet. Poi è stata testata l’app di “realtà aumentata” per terminali mobili (smartphone e tablet) che consentirà di accedere contemporaneamente a diversi tipi di dati: dunque, elementi virtuali e multimediali, dati geolocalizzati, ed altre informazioni utili sul patrimonio storico-artistico della città. A dir poco sbalorditivo il portale web visitagnone.com, ricco di video e foto professionali, immagini in diretta da webcam ad alta risoluzione, testi raffinati per descrivere e mettere in rete l’immenso patrimonio culturale e naturalistico, le strutture ricettive e le produzioni locali attraverso l’implementazione di un sistema informativo fortemente evoluto e orientato al marketing territoriale.

Infine il gruppo si è spostato a Palazzo Bonanni, dove, come da progetto, è stato allestito un visitor center allo scopo non solo di fornire informazioni ma anche di formare guide ed operatori turistici. Si è colta l’occasione per verificare le funzionalità dei totem informativi multimediali di ultimissima generazione, allestiti nel visitor center, realizzando al momento anche un video che è stato postato in rete.

Il timore della minoranza di Nuovo Sogno Agnonese è che senza un’adeguata gestione, visto che i lavori sono stati completati da circa tre mesi, possa vanificarsi una grande opportunità per lo sviluppo turistico di Agnone e del territorio. Il progetto, d’altronde, prevede anche la possibilità di impiegare persone qualificate in nuovi posti di lavoro. Va anche detto che finora si sono persi anche tre mesi di manutenzione, come da contratto, visto che il sistema non è stato ancora messo in funzione, causando di fatto uno sperpero di denaro pubblico.

Il Gruppo Politico “Nuovo Sogno Agnonese”