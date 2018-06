Abruzzo:Cresa,1 residente su 5 a rischio povertà

PESCARA, 6 GIU - Una regione "fragile", nella quale "il gap nella distribuzione del reddito aumenta a svantaggio della frangia più povera della popolazione, un residente su cinque è a rischio di povertà, più di uno su dieci vive in una situazione di grave deprivazione materiale". A osservarlo è il presidente del Cresa, Lorenzo Santilli, commentando il report ABruzzESi relativo al focus sul benessere economico e soggettivo. Il reddito disponibile pro capite ammonta in regione nel 2015 a 15.608 euro. La crescita del reddito disponibile non ha modificato la disuguaglianza nella sua distribuzione: nel 2015 il rapporto tra il reddito percepito dal 20% della popolazione con i redditi più alti e il 20% con quelli più bassi è pari nel 2015 a 5,0. A preoccupare è l'aumento che la sperequazione nella distribuzione del reddito ha fatto registrare in regione dal 2004 al 2015: la differenza è cresciuta dello 0,8% contro un aumento medio nazionale dello 0,2%.ANSA