Toma incontra il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco

Campobasso, 7 giugno 2018 – Visita ufficiale del nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, ingegnere Gaetano Vallefuoco, al presidente della Regione Molise, Donato Toma. Un incontro franco e proficuo, nel corso del quale è stato ribadito come l’unità di intenti ed il sinergico impiego di forze statali e regionali rappresenti il modello operativo vincente nel perseguimento del comune obiettivo della salvaguardia di vite, beni, patrimonio boschivo, in caso di incendi.

«Nel formulare gli auguri di buon lavoro all’ingegnere Vallefuoco – ha detto il presidente Toma - ho espresso vivo apprezzamento per l’attività che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge sul territorio molisano, un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito di un efficace e moderno sistema di protezione civile. La molteplicità delle competenze dei Vigili del fuoco, la loro straordinaria versatilità nel far fronte a diverse tipologie di emergenza costituiscono, senza tema di smentita, una garanzia seria e affidabile per i cittadini».

«I Vigili del fuoco – ha sottolineato il governatore - sono poi un partner strategico, insieme ad altri soggetti istituzionali, nella campagna antincendi boschiva che la Regione Molise coordina attraverso il Servizio di Protezione civile. Quest’anno siamo a buon punto e, di qui a breve, saremo in grado di dare l’avvio al relativo Piano».