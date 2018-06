Corso di preparazione al test di Medicina e Professioni Sanitarie: aperte le iscrizioni all’Unimol

C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al corso PreMed 2 promosso dall’Università degli Studi del Molise per la preparazione al test di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico inMedicina e Chirurgia ed anche per l’ammissione alle Professioni sanitarie.

Cento i posti disponibili presso l’ateneo molisano per 44 ore di lezione tra biologia, chimica e matematica-logica numerica, comprese due simulazioni del test oggetto del concorso di ammissione e che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 16 e il 27 luglio.

Sul portale Unimol sono disponibili tutte le informazioni circa iscrizioni, costi e modalità di svolgimento delle lezioni.