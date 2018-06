Comunali: Molise, al voto in 14 comuni. Elettori totali 37.631, Castelpizzuto con 235 centro più piccolo

Sono 14 i Comuni molisani, 10 in provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia, nei quali il 10 giugno si voterà per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In quella di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In totale gli elettori sono 37.631, 23.736 in provincia di Campobasso, 13.895 in quella di Isernia. Il Comune con il maggior numero di elettori (10.142) è Venafro, il più piccolo, 235 aventi diritto al voto, è Castelpizzuto. Si vota dalle 7 alle 23, subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.