Amministrative 2018, il Pd riparte da Guglionesi, continuità a Venafro, Larino a Puchetti. Clamoroso a Colletorto, tutto annullato arriva il commissari.

Si è conclusa la tornata elettorale delle amministrative nei 14 comuni molisani - 4 in provincia d'Isernia, 10 in quella di Campobasso - chiamati al voto. Solo 13, tuttavia, i sindaci eletti, visto che a Colletorto non si è raggiunto il quorum e il Comune sarà commissariato.

Importante vittoria, su tutti, per Alfredo Ricci, nuovo sindaco di Venafro. L’avvocato e vicesindaco uscente, con la sua lista ‘Insieme per Venafro’, ha battuto l’ex primo cittadino Nicandro Cotugno, a capo di ‘Venafro nel cuore’e sostenuto dall'europarlamentare venafrano Aldo Patriciello. Per Ricci il risultato finale è stato di 4.208 voti, pari al 60,01 punti percentuali, contro i 39,98 di Cotugno (2.803 preferenze).

A Campochiaro, invece, trionfo per Simona Valente, vedova del compianto sindaco Antonio Carlone.

Ecco tutti i vincitori dalle urne.

Venafro: Alfredo Ricci

Montaquila: Marciano Ricci

Castelpizzuto: Carla Caranci

Sessano del Molise: Pino Venditti

Larino: Pino Puchetti

Guglionesi: Mario Bellotti

Macchia Valfortore: Gianfranco Paolucci

Ripabottoni: Orazio Civetta

Campochiaro: Simona Valente

Montorio dei Frentani: Pellegrino Nino Ponte

Colletorto: nonostante una sola lista in campo, non si è raggiunto il quorum dunque scatterà il commissariamento

Oratino: Roberto De Socio

Vinchiaturo: Luigi Valente

Salcito: Giovanni Galli

La ex segretaria del PD molisano Micaela Fanelli nel fare gli auguri ai sindaci eletti esprime la sua soddisfazione per la sostanziale tenuta del Pd nel Molise concongratulandosi con i tanti tanti amministratori di centrosinistra, alcuni di loro esponenti del Pd, che hanno vinto e dichiara:

"Auguri a tutti i tredici nuovi Sindaci del Molise e alle nuove amministrazioni!

Un risultato sempre importante, quello delle elezioni comunali, che rappresenta un termometro politico fondamentale anche per i partiti e gli schieramenti. E a livello nazionale, sulla scorta dei dati ancora non definitivi, si evidenzia l’avanzamento della Lega, l’arretramento del M5S e una sostanziale tenuta del Partito Democratico.

Soprattutto in Molise, vincono tanti amministratori di centrosinistra, alcuni di loro esponenti del Pd, ai quali rivolgo i più calorosi e sentiti complimenti, per un esito elettorale niente affatto scontato. Vince il radicamento e la vicinanza alle persone, la coerenza, la competenza e il cuore. Vince il lavoro di ogni giorno di chi non si è allontanato dai bisogni più sentiti. Un insegnamento per tutti, da tenere in conto per ripartire. Tanto più in un momento storico in cui è ancora forte la spinta populista e xenofoba, per arginare la quale sarà fondamentale ritrovare le ragioni dell’unità ed i valori del centrosinistra, che dalle elezioni amministrative di ieri è chiamato a rifondare sé stesso, l’Italia e il Molise.

Un caloroso augurio di buon lavoro costruttivo, infine, anche a chi svolgerà il ruolo di minoranza. Nei nostri Comuni c'è bisogno dell'impegno di tutti e la funzione di controllo e proposta affidata alle opposizioni sarà altrettanto importante. Forza, dunque! Lavoriamo insieme e d’intesa per il bene dei nostri cittadini e del nostro meraviglioso territorio."