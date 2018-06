Celebrata a Agnone la Giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi sull'incudine del fabbro Mazziotta

10 Giugno celebrata la GIORNATA MONDIALE PER LA DISTRUZIONE DI TUTTE LE ARMI.



A tale evento hanno aderito molti Club Unesco in tutto il mondo, associazioni, fondazioni culturali e gruppi spontanei nei cinque continenti.

In Molise, la manifestazione di distruggere armi (vere o giocattolo) sulle incudini dei fabbri,si è tenuta ad Agnone (prov. di Isernia)presso la Forgia Mazziotta

http://www.altomolise.net/notizie/attualita/17577/agnone-arriva--dal-fabbro-mazziotta-la-giornata-mondiale-per-la-distruzione-delle-armi

