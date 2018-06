Comunali, Scarabeo: Auguri di buon lavoro al neo sindaco di Venafro Alfredo Ricci

"Mi congratulo con l'avv. Alfredo Ricci per la sua elezione a sindaco di Venafro. Lo attende un compito non facile ma che auspico sappia esercitare con la massima responsabilità e lungimiranza, nell’interesse dello sviluppo, economico e sociale, della città e del suo territorio. Il Sindaco Ricci potrà contare sulla mia fattiva e leale collaborazione all'interno dell'istituzione regionale. Assicuro fin d’ora che la nuova amministrazione comunale non sarà mai lasciata sola e confermo il mio pieno sostegno rispetto a tutte le azioni virtuose che verranno assunte a livello comunale in modo da orientare i singoli interventi in direzione della crescita e dentro un più ampio progetto di rinascita della nostra terra. Al nuovo sindaco e alla nuova Giunta i migliori auguri di buon lavoro".