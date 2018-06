Scoppia una bombola di gpl: parte del solaio di una casa salta in aria, ferita una donna

Un boato nel pomeriggio, poco dopo le 16. Poi l’esplosione. Dovuta, a quanto sembra, allo scoppio di una bombola di gpl. Grave incidente questo pomeriggio a Matrice, a pochi chilometri da Campobasso.

A causa dello scoppio, una parte del solaio ha ceduto, con l’abitazione che ha subito danni strutturali. Ferita una persona, una donna di 38 anni, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d’urgenza al ‘Cardarelli’ di Campobasso. In ospedale i medici le hanno riscontrato ustioni in diverse zone del corpo. La giovane non è in pericolo di vita, ma si sta cercando la disponibilità di un centro specializzato in gravi ustioni per il suo trasferimento. In un primo momento la donna doveva essere trasportata al Centro Grandi Ustioni di Napoli il quale, però, sembra non aver dato la disponibilità per mancanza di posti. La donna verrà quindi trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena

Sul posto, per effettuare i soccorsi e mettere in sicurezza l’abitazione e l’intera zona,i vigili del fuoco di Campobasso con un’autopompa e un’autoscala.

Sul luogo dell'incidente anche il Nucleo investigativo antincendi, per determinare le cause che hanno prodotto lo scoppio. Presenti inoltre il funzionario dei vigili del fuoco di guardia e il capo turno provinci ale, con il coordinamento del comandante.