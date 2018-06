Canetta smarrita nei pressi del bivio Fontana Secolare Agnone. Appello per il ritrovamento

Tramite il social Fb apprendiamo che un cane bianco si aggira nei pressi di una zona appena fuori Agnone denominata Secolare. Il cane pare sia una femmina, ben curata, In molti si chiedono se per caso non si sia smarrita,non sembra abbandonata.Facciamo un appello per identificare l'eventuale propretario

Il post di Nunzia Zarlenga:

Mi dicono che questo cane, pare sia femmina, staziona nei pressi della fontana prima del bivio di Secolare. Fate girare magari si è persa e qualcuno la cerca. Grazie.