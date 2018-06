Scomparso Angelo Antonio Tiberio, farmacista 60enne di Casalbordino residente ad Agnone

Angelo Antonio Tiberio scomparso da Agnone dal 30 maggio 2018. L'uomo vive ad Agnone ed è originario di Casalbordino. Nei giorni scorsi per le ricerche sono stati utilizzati anche gli elicotteri.

Come riporta la scheda di 'Chi l'ha visto' Angelo Antonio Tiberio, 60 anni, farmacista, vive con la moglie ad Agnone (Isernia). Il 30 maggio la moglie è uscita di casa intorno alle 17:00 per andare al lavoro, mentre lui era in casa a riposare. Quando è rientrata poco dopo le 20:00 non lo ha trovato in casa e di lui non ha avuto più notizie. Si è allontanato con la sua auto, una Citroen C4 “Aircross” targata EN852HV. Ha con sé i documenti e le chiavi di casa, ma non il cellulare. Non ha bancomat né carte di credito. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia.

L'uomo è di corporatura robusta, alto 1.73 circa, con occhi castani e capelli brizzolati. L'abbigliamento con cui è uscito l'ultima volta che è stato visto è una giacca di pelle nera, una camicia di velluto marrone, jeans grigi e scarponcini marroni.