Abruzzo, Roccaraso, 'montagna' di eventi estivi

ROCCARASO (L'AQUILA), 12 GIU - Il concerto di Bianca Atzei a Ferragosto, lo show di Uccio De Santis, la Festa degli Gnomi, la tappa del Giro d'Italia di Handbike, l'elezione di Miss Abruzzo, il festival degli aquiloni: da fine giugno ai primi di settembre sono oltre 35 gli eventi che arricchiscono il cartellone delle manifestazioni estive di Roccaraso. Per la musica non solo Bianca Atzei, ma anche Muntagninjazz e Francesco Mammola. Senza dimenticare l'enogastronomia con la manifestazione "Mangiarocckkkk". "E' un programma importante composto da eventi di grande qualità - ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato - abbiamo lavorato tanto per offrire ai turisti un programma capace di accontentare tutte le esigenze, proponendo manifestazioni che da qualche anno sono delle splendide realtà anche sotto il profilo promozionale.

Roccaraso anche d'estate è il paradiso delle famiglie e soprattutto per i più giovani ci sono eventi di primissimo livello.