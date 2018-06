Farmacista scomparso da Agnone ritrovato in buone condizioni di salute in un autogrill della Flaminia

Dalle scarse notizie apprese il ritrovamento del dott Angelo AntonioTiberio è certo. Il ritrovamento è avvenuto in maniera del tutto casuale da parte di un ragazzo di Agnone che fermatosi per una pausa di viaggio, in un autogrill vicino Roma , sulla Flaminia, ha riconosciuto l'auto del professionista agnonese allontanatosi da Agnone da circa due settimane e di cui si erano perse le tracce.Da li e' scattato l'allarme e il dott Tiberio e' sulla via del ritorno a Agnone.

Da quello che riferiscono, lo stimato professionista agnonese e' in buone condizioni di salute La gioia per il ritrovamento e' immensa per la famiglia e tutta la comunità agnonese.