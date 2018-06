Carpinone (IS): Raccoglie  tartufi con attrezzatura vietata, 50enne nella rete dei Carabinieri Forestale, multa di 5mila euro

Un 50enne, originario della provincia di Campobasso, è stato sorpreso dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia, mentre raccoglieva tartufi in una zona dell’agro di Carpinone, praticando la lavorazione andante del terreno e adoperando attrezzature di tipo vietato. Nei confronti del 50enne sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa cinquemila euro, mentre l’attrezzatura utilizzata e circa mezzo chilogrammi di tartufo nero già raccolto, sono stati sottoposti a sequestro. Questo tipo di operazione, assicurano dal Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, saranno ulteriormente intensificati in tutta la provincia “pentra” al fine di verificare il rispetto della disciplina normativa in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.