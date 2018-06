Viabilità, in provincia di Isernia dissesto e incuria la fanno da padrone. Erbacce alte che invadono le carreggiate

Al dissesto generale, all'incuria , all'assenza di qualsiasi forma di manutenzione della rete viaria della provincia di Isernia, in questa stagione sulle strade provinciali altomolisane si presenta un altro rischio, quello delle erbacce alte che crescono rigogliose lungo i margini e in alcuni casi invadono le carreggiate.

Cittadini di serie B abitano i territori altomolisani, lavoratori, studenti costretti ad attraversarle tutti i giorni due volte al giorno strade piene di buche, smottamenti, interruzioni che mettono in pericolo le persone e arrecano danni significativi alle auto. L'ente di via Berta batta un colpo se c'è, ma altrettanto vale per l'ente comunale per la rete viaria di sua competenza.