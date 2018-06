APPENINOBIKETOUR# Associazione Giuseppe Tedeschi:promuovere il territorio per uno sviluppo ecosostenibile

L'Associazione "Giuseppe Tedeschi" aderisce alla bella manifestazione in programma il 16 e 17 giugno in diverse regioni italiane ed in Molise #APPENINOBIKETOUR# esprimendo un forte apprezzamento per i volontari di diverse organizzazioni, movimenti ed associazioni culturali che promuovono una serie di eventi di grande interesse turistico, sociale ed ambientale tesi a valorizzare le aree appenniniche, le riserve naturali, i tratturi, i borghi, i siti archeologici, i parchi e le produzioni tipiche del territorio.

Questo modello di sviluppo aiuta le zone montane, le aree svantaggiate e le località dell'interno ad inserirsi in circuiti mirati trasformando la propria perifericità in un vantaggio attrattivo.

Per questa ragione va accelerato l'iter di perimetrazione del Parco Nazionale del Matese, vanno salvaguardati i quattro tratturi principali che attraversano il Molise ( L'Aquila - Foggia, Pescasseroli - Candela, Lucera - Castel di Sangro, Celano - Foggia ), va fermata la scellerata devastazione paesaggistica dell'eolico selvaggio e l'idea di trasformare il Matese in una pattumiera per i rifiuti prodotti a Napoli.

L'Associazione "Giuseppe Tedeschi" ets aderente all'Auser, all'ANPI e alla Rete di Libera contro le Mafie, sostiene con determinazione ogni iniziativa meritoria che si prefigge la valorizzazione delle risorse locali e la creazione di opportunità di lavoro, sviluppo e scambi economici, per uno sviluppo ecompatibile ed ecosostenibile.