Diventare Referenti di una colonia felina: il censimento, il via a Agnone

In applicazione della legge(L.R. 27/2000 art. 29) i gatti che vivono liberi sul territorio sono protetti. E' vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat, dal luogo nel quale vivono stabilmente. Il comune di Agnone a tal proposito ha emesso un avviso rivolto ai cittadini che intendono occuparsi della cura e del sostentamento delle colonie di gatti liberi esistenti sul territorio per attivare le procedure previste per il censimento presso la sede della Polizia Municipale. La colonia felina esiste quando è istituita formalmente dal Comune d'intesa con l'Asrem e in collaborazione con le Associazioni di volontariato

L'intento della legge e' altresì quella di favorire il controllo sulla popolazione felina

L'avviso comunale nella galleria fotografica