Cani incustoditi o randagi a spasso per Agnone?

Tanto per ricordare a chi di competenza che cani incustoditi circolano in tutta libertà per le vie di Agnone come sempre. Ci si chiede sono bestie randage, o come afferma qualcuno un legittimo proprietario ce l'hanno? e se è valida la seconda ipotesi forse andrebbe applicata la legge. Se invece sono bestie randage l'ente comunale ha le sue responsabilità nella gestione del randagismo. Non si hanno dubbi , in ogni caso, che a chi di competenza la gestione del fenomeno e la normativa da applicare, sia ben nota

https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-672-codice-penale-omessa-custodia-e-malgoverno-di-animali