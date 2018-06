Unilever di Pozzilli annuncia 41 licenziamenti.  Tedeschi: Voglio vederci chiaro

Ieri mattina la direzione aziendale della grande multinazionale Unilever ha annunciato 41 licenziamenti. Lo stabilimento di Pozzilli, pertanto, verrà pesantemente ridimensionato. Verrà infatti tagliato il 20% della forza lavoro. Una delle società più grandi e più solide del Nucleo industriale della piana venafrana rivede le proprie strategie e annuncia l’avvio della procedura

La novità ha chiaramente e comprensibilmente allarmato operai e impiegati. La Rsu dello stabilimento – che si occupa della produzione di detergenti liquidi – ha subito annunciato che entro 7 giorni ci sarà un incontro con le organizzazioni sindacali per «entrare nel merito della procedura, dei numeri previsti e di quelli raggiungibili nel corso della trattativa». L’obiettivo è quello di arginare i danni limitando gli esuberi.Unilever, nonostante abbia manifestato «massima disponibilità» verso le indicazioni e richieste che arriveranno dai sindacati ma alla Rsu ed ai lavoratori ha fatto sapere che «l’intervento (cioè i licenziamenti, ndr) non è più procastinabile».

A tal proposito il consigliere regionale dei Popolari neo eletto Antonio Tedeschi tramite la sua bacheca fb manda a dire:

Mi rincresce apprendere dagli organi di informazione che la Unilever di Pozzilli abbia intenzione di licenziare ben 41 dipendenti.

Un annuncio, quello fatto dall'azienda e giustificato con un calo della produzione negli ultimi anni, che richiede senza dubbio un approfondimento. Ci saremmo aspettati, infatti, da una multinazionale come la Unilever, una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori, dimostrando la capacità di tutelare i propri dipendenti non solo nei momenti di tranquillità economica, ma anche in tempi di crisi.

Una vicenda, quella dei paventati licenziamenti alla Unilever di Pozzilli, che voglio seguire da vicino, anche alla luce del ricorso continuo a lavoratori interinali da parte dell'azienda.

In altre parole: voglio vederci chiaro!