Giornata Mondiale del Rifugiato, no al razzismo con il match tra Donkey e la squadra dei ragazzi dello Sprar agnonese

Si celebra anche a Agnone la Giornata mondiale del rifugiato. Il 20 Giugno alle ore 18.30 presso lo stadio Civitelle il Match dell'Amicizia che vedrà in campo la squadra locale di calcio I Donkey e la squadra dei ragazzi ospiti dello Sprar Agnonese. La Giornata Mondiale del Rifugiato nasce all'insegna della amicizia, la solidarietà, l'accoglienza e l'integrazione. In tutta Italia e nel mondo molte le iniziative e a sostegno della manifestazione hanno aderito sportivi di fama mondiale, personaggi dello spettacolo, letterati, artisti e poeti, nonchè le istituzioni e le associazioni.

A Agnone l'iniziativa nasce dalla volontà e la collaborazione tra il Comune, lo Sprar, la società agnonese di calcio la Polisportiva Olympia. All'evento saranno presenti le autorità cittadine e i rappresentanti della società civile e testimonianze dirette.

Manifestazione sportiva significativa a Agnone che va ben oltre le barriera ideologiche e politiche e con questa iniziativa si sottolinea,anche quale grande importanza culturale ha lo sport nelle politiche di accoglienza di integrazione

In questa occassione è utile ricordare il pensiero di Nelson Mandela,presidente dal 1994 al 1999 del Sud Africa, politico, attivista, nota la sua lotta contro l’apartheid e le leggi razziali sudafricane che in un discorso ebbe a dire:

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni."