Scooter contro palo, muore operaio Sevel. L'incidente a Casalbordino. La vittima aveva 59 anni

CASALBORDINO (CHIETI), 17 GIU - Un operaio della Sevel di 59 anni, S.B. residente a Miracoli di Casalbordino, ha perso la vita nel pomeriggio mentre percorreva a bordo del suo scooter Piaggio X9 via Pescara a Casalbordino. La sua corsa è terminata contro una palo della segnaletica; a intervenire i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista provando a rianimarlo e stabilizzarlo ma inutilmente. Sul luogo era giunta anche l'eliambulanza. Per i rilievi di legge hanno operato sul posto gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.ANSA