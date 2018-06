Controlli antidroga dei Carabinieri, studente trovato in possesso di marijuana

Nel corso di una serie di controlli antidroga predisposti ad Isernia dai Carabinieri presso obiettivi e aree sensibili, quali istituti scolastici, villa comunale, stazione ferroviaria e terminal bus, uno studente, 18enne del luogo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente dosi di marijuana. Sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia a fermarlo nei pressi dello scalo ferroviario. A seguito di una perquisizione personale è stata rinvenuta la droga, che è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se le dosi erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio.