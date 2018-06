La campionessa italiana Paola Di Tillo trionfa al Trofeo Potalivo a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Erano circa 120 i ragazzi da 0 a 15 anni che hanno dato inizio alla kermesse sportiva organizzata dalla Podistica San Salvo.

A seguire, con la collaborazione dell'associazione ARDA (grazie al coordinamento del Vice Presidente Egidio Scardapane) si è svolta la 8^ edizione della "CORRINSIEME", che ha visto ai nastri di partenza oltre 100 partecipanti guidati dal Sindaco di S. Salvo Tiziana Magnacca e dall'Assessore allo Sport Tonino Marcello e dall'amministratore delegato della METAMER (main sponsor dell'evento) Nicola Fabrizio.

Alle ore 19.30 c'è stata la partenza della gara competitiva di circa 9 km. e della non competitiva di circa 6 km.; in quest'ultima gara assoluto protagonista è stato il patron della METAMER Gennaro Strever, il quale si è presentato al nastro di partenza esaltando e promuovendo l'attività fisica per tutte le età.

Ai nastri di partenza della gara competitiva il gota del podismo del Centro Italia, oltre alla presenza di molti top Runners regionali.

La gara è stata vinta dal pugliese, già maglia azzurra della nazionale, Pasquale Rutigliano, che ha preceduto Antonio Bucci (Tocco Runners) e Sergio Naglieri (Vini Fantini Pescara); fuori dal podio i molisani Di Sandro e Mignogna, mentre al sesto ed al settimo posto due atleti di casa Angelo Iademarco e Pino Cilli.

Tra le donne imperiosa la vittoria di Paola Di Tillo (Gruppo Sportivo Virtus Campobasso) che ha preceduto continua a leggere