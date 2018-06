92enne di Agnone dispersa, la cercano a Sessano del Molise. Era ospite di una casa di riposo

Dal tardo pomeriggio di Domenica 17 giugno si cerca un’anziana signora di 92 anni, nata a Agnone (IS), che uscita per la consueta passeggiata, dalla Casa

di Riposo di Sessano del Molise (IS), non è più rientrata.

Immediata l’attivazione dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia, che hanno istituito un coordinamento delle strutture operative, con un posto di Comando Avanzato. Alla ricerca partecipano anchei Carabinieri delle stazioni limitrofe, il Sindaco di Sessano del Molise, i Volontari del Soccorso Alpino e della Protezione Civile.

Oltre alle squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco presenti in campo i Cinofili della Direzione Regionale VVF del Molise.

All’alba del 18 giugno si sono aggiunti alle ricerche altre unità cinofile provenienti dal Comando Prv.le VVF di Benevento e un elicottero del NucleoVF di Pescara. Operativo anche un elicottero della Polizia di Stato. Nel primo pomeriggio ulteriori risorse da parte del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso (AQ), allertati dalla Prefettura UTG di Isernia, giunti anche con un piccolo velivolo per coadiuvare le ricerche.Le ricerche, stante l’età della Signora, sono concentrate nelle vicinanze della struttura di soggiorno e lungo i percorsi abituali.