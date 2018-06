92enne scomparsa, ecco le foto delle donna

Continuano le ricerche della Signora Maria di 92 anni, nata a Agnone (IS),

il cui ultimo avvistamento risale al 17/06/2018 a Sessano del Molise presso

la locale struttura per anziani.



La Task force dei soccorsi continua ad essere pienamente operativa con i

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia, che hanno istituito un

posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle strutture operative, e

la partecipazione dei Carabinieri delle stazioni limitrofe, il Soccorso

Alpino della Guardia di Finanza de L’Aquila, i Volontari del Soccorso Alpino

e della Protezione Civile.



Le ricerche odierne sono state condotte dalle squadre VF terrestri, che

hanno setacciato il fitto bosco e sottobosco adiacenti alla struttura e

coadiuvate dalle altre forze in campo, da un elicottero della Guardia di

Finanza e dalle unità cinofile della Direzione Regionale VVF del Molise.



Le ricerche stanno procedendo allargando il campo di azione andando ben

oltre ben oltre i percorsi abituali dell’anziana signora.

I familiari hanno autorizzato la diffusione a mezzo stampa della foto.



Chiunque abbia visto la Signora Maria dopo le 15:00 del 17/06/2018 è pregato

di contattare le Forze dell’ordine e/o i VVF; tale avviso è rivolto

soprattutto ad eventuali automobilisti che abbiano dato un passaggio alla

Signora.