Quarantenne arrestato dai Carabinieri per emissione di assegni a vuoto

Un quarantenne di Sesto Campano (IS), è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di una ordinanza di detenzione domiciliare, in quanto ritenuto responsabile del reato di emissione di assegni a vuoto commesso in più circostanze tra gli anni 2014 e 2015. L’uomo, fermato ed accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena detentiva pari a otto mesi di reclusione.