A Castel del Giudice il primo raduno di Ferrari del Molise, sfileranno tra borghi e paesaggi molisani, con tappe ad Agnone e Isernia

Automobili da mito come strumento di promozione turistica. Dal 22 al 24 giugno, il caratteristico borgo di Castel del Giudice sarà al centro del primo raduno di Ferrari del Molise. Tre giorni in cui gli appassionati della rossa fiammeggiante, provenienti da diverse regioni d’Italia, sfileranno tra i luoghi simbolo della terra molisana, toccando centri d’interesse, monumenti e tappe enogastronomiche. “Non si tratta di un semplice raduno di appassionati del mitico cavallino – spiega il delegato di Molise Club Ferrara Italia Antonio Arcaro, che ha organizzato l’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Castel del Giudice -, bensì di un’occasione magica per coinvolgere sia gli amanti della Ferrari che ci faranno visita, sia i migliori giovani talenti molisani la cui arte sarà portata in tour sulle strade molisane, tra montagne e pianure, al suono inconfondibile dei motori”. L’evento, infatti, nasce in collaborazione con l’Istituto d’arte di Isernia, i cui studenti hanno disegnato per gli ospiti un numero personalizzato da apporre su ogni vettura partecipante al raduno, per l’iniziativa “Arte in Ferrari”, concepita come “un tour dell’arte nell’arte alla scoperta del Molise”.

La partenza è prevista il 22 giugno alle 15.00 negli splendidi spazi del resort Borgo Tufi di Castel del Giudice, dove gli amanti delle Ferrari saranno accolti con una cena gourmet, a cui seguirà la “Vestizione delle sposa”, una ricostruzione fedele del giorno del matrimonio con abiti d’epoca, accompagnata dalle note di un gruppo musicale etnico, e presentata da Antonio Scasserra.

Il 23 giugno, dalle 9.30 alle 12.00 ci sarà l’esibizione delle Ferrari, il pranzo in piazza a Castel del Giudice, per poi dare il via al tour tra i paesaggi del Molise. Prima tappa ad Agnone, con la visita alla Fonderia delle campane Marinelli, la passeggiata nel centro storico, la degustazione di prodotti tipici nelle botteghe. La sera la cena al ristorante “La Taverna del Duca” e la premiazione dei vincitori del raduno. Il 24 giugno, invece, la destinazione è Isernia, dove le Ferrari si fermeranno in Piazza Mercato, con visita nel centro storico e alla Cattedrale. Ad Isernia saranno premiati gli studenti dell’Istituto d’Arte che hanno reso artistiche le bellissime vetture. Il pranzo sarà al ristorante “Tenuta Santa Cristina” di Venafro.