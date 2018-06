Esame di maturità, Giorgio Bassani e le altre tracce indovinate: da Aldo Moro alle leggi razziali. Poesia di Alda Merini per arte

Le previsioni della vigilia quasi tutte rispettate per la prima prova, quella, appunto, di italiano, che hanno affrontato gli oltre 500mila maturandi da nord a sud Italia: le persecuzioni razziali ne "Il giardino dei Finzi Contini" capolavoro di Giorgio Bassani, a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali; il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, di cui ricorrono i 70 anni; la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con un focus sugli statisti Alcide De Gasperi e Aldo Moro, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente della Dc; l'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini per la prova di arte; massa e propaganda, anche questo un argomento attualissimo, la traccia scelta per l'ambito storico-politico.

I temi, che sono stati selezionati all'inizio dell'anno dal precedente titolare del Miur, la ministra Valeria Fedeli, sono da mesi al centro del "tototema", le previsioni che vengono formulate in vista della prova di maturità. Gli spunti che erano emersi già da tempo, infatti, con il passare dei giorni hanno preso definitivamente quota. In particolare, la traccia sulla Costituzione, a 70 anni dall'entrata in vigore, per molti maturandi era una quasi certezza anche perchè nell'ultimo anno le scuole, su impulso del ministero dell'Istruzione, hanno parlato tanto della nostra Carta fondamentale. Anche il tema su Aldo Moro e sulle leggi razziali, dati gli anniversari e il dibattito di questi giorni, era in qualche modo atteso da studenti e famiglie.

"Mi astengo da qualsiasi giudizio anche perché erano stati assegnati prima. Spero comunque che piacciano ai ragazzi". Ha risposto con questa battuta il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, in visita nelle Marche, in particolare a Macerata e Tolentino, zone colpite dal sisma del 2016, alla richiesta dei giornalisti di un giudizio sui tempi assegnati per la maturità. Il ministro è stato ricevuto dal prefetto di Macerata Roberta Preziotti e poi ha incontrato il rettore dell'università Francesco Adornato.

Lo scrittore Giorgio Bassani (SCHEDA) è stato scelto per una delle tracce. Si tratta di un brano del suo più famoso libro, Il giardino dei Finzi Contini, pubblicato nel 1962 da Einaudi.

Scelti poi la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moroin particolare. Una poesia di Alda Merini tra la documentazione da utilizzare per la prova di arte dedicata alla solitudine della prima prova di italiano della maturità 2018. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione è la traccia di carattere generale della prima prova di italiano della maturità 2018.

Le tracce dei quattro saggi brevi: Ambito Storico-Politico: masse e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli). Ambito Artistico-Letterario: la solitudine nell'arte e nella letteratura (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, Merini, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper). Ambito Tecnico-Scientifico: il dibattito bioetico sulla clonazione (con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it). Ambito Socio-Economico: la creatività, dote d'immaginare, come risultato di talento e caso.

Questa la chiave del Ministero per l'apertura del plico telematico della prima prova scritta.