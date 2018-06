Giornata del Rifugiato, ecco il racconto dei missionari molisani in Camerum e Bangladesh

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il Circolo Auser Padre Giuseppe Tedeschi promuove l’evento ‘#aiutaiamoliacasaloro – Migranti: il racconto dei missionari molisani in Camerun e in Bangladesh’. L’iniziativa, che si svolgerà il 22 giugno 2018 alle ore 16.30 in Via Piave, 90 a Campobasso, vuole raccontare l’esperienza missionaria di don Antonio Mascia, missionario in Camerun e Padre Antonio Germano che svolge la sua missione in Bangladesh.

L’evento sarà un’occasione per far conoscere le azioni concrete che i due sacerdoti molisani hanno svolto in Africa ed in Asia tra i più poveri e i più disagiati, da questo dunque #aiutiamoliacasaloro.

L’incontro vuole raccontare, attraverso l’esperienza di don Antonio Mascia in Camerun, cosa accade nelle aree africane con maggiore disagio da dove proviene il maggior flusso di profughi e rifugiati. Inoltre vuole far conoscere la zona più buia e povera del mondo, il Bangladesh, dove Padre Antonio Germano, da 42 anni, opera tra gli ultimi e gli esclusi con la speranza di risolvere i problemi immediati della povera gente, inventando iniziative e rincorrendo sempre nuovi progetti.

Dopo le testimonianze ci sarà un dibattito e saranno ricordate figure missionarie molisane tra cui l’ostetrica di Oratino volontaria in Camerun, Pia Fatica.

Campobasso, 21 giugno 2018

P/Il Circolo Auser

Associazione Padre Giuseppe Tedeschi

La Portavoce

Elisabetta Brunetti