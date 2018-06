Epilogo tragico per la 92enne di Agnone, é deceduta nei boschi

È stato ritrovato, purtroppo priva di vita, l'anziana dispersa a Sessano del

Molise (IS) da una squadra dei Vigili del Fuoco che stava perlustrando una

zona particolarmente impervia.

Il ritrovamento è avvenuto alle ore 10:00 circa di stamane.

L’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco ne ha data notizia ai

Carabinieri presenti in loco che a loro volta hanno proceduto per le

attività di competenza, attivando anche il personale sanitario del 118.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dai Carabinieri presenti sul posto, si è

proceduto alla rimozione della Salma, utilizzando una barella portatina “a

spalla”, previo sommaria pulizia del sentiero per facilitare le operazioni

di recupero.

Oggi sul posto oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti il Soccorso Alpino

della Guardia di Finanza, Carabinieri e Volontari del Soccorso Alpino.