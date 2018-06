Simona Ventura donna immagine dell'accordo molisano Modaimpresa e Marcobologna

Nuova partnership tra Modaimpresa e Marcobologna: arriva la collezione calzature del brand. Intanto, Simona Ventura prima testimonial dell’azienda molisana. Dopo la stipula dell’accordo lo scorso febbraio tra ModaImpresa e gli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna per la produzione e distribuzione delle collezioni abbigliamento e accessori, in tutto il mondo, per 5 anni, parte da oggi un nuovo progetto di partnership.

L’azienda isernina, come dichiara il suo vertice, il manager Romolo D’Orazio, è orgogliosa di presentare la collezione calzature Marcobologna: un progetto molto ambizioso, che vede impegnata l’impresa tessile, insieme agli stilisti, in una ‘brand extention’ del marchio, con l’obiettivo di recitare un ruolo importante nel segmento della calzatura di alta gamma. Una significativa novità, che si affianca alla notizia che ModaImpresa inizia a farsi strada sul mercato del fashion. Le creazioni della realtà imprenditoriale locale sono sempre più apprezzate nel mondo dello star system e la conduttrice e showgirl Simona Ventura ne diventa prima testimonial, a dimostrazione di come l’azienda molisana cominci, sulle ceneri dell’ex Ittierre, a riportare in alto il tessile molisano dopo anni di buio.

Un bel colpo per l’azienda di D’Orazio che si appresta a ‘portare a casa’ altri importanti successi. ModaImpresa, com’è noto, rappresenta un caso quasi unico nel panorama italiano: un progetto vincente di autoimprenditorialità fortemente voluto da alcuni lavoratori in mobilità, trasformatosi poi un piccolo gioiello imprenditoriale, al quale hanno aderito anche altri soci – due importanti gruppi milanesi, una società di investimenti e una società di comunicazione – garantendo alla società la necessaria solidità finanziaria, con un recente aumento di capitale che ha portato lo stesso da 80mila a 1,5 milioni di euro, per un’operazione coordinata dalla holding LongWay Investiments.