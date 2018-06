Strategia nazionale delle aree interne, il Gal Alto Molise si riunisce in assemblea

Sabato 23 giugno 2018, alle 10.30, convocata l’assemblea dei soci per discutere della sinergia tra il Psl – Piano di sviluppo locale del Gal Alto Molise e la Strategia nazionale per le aree interne.

Il Gal Alto Molise chiama a raccolta i suoi soci, convocandone l’assemblea per sabato 23 giugno 2018, alle 10.30, nella sede del Gruppo di azione locale altomolisano in largo Tirone, ad Agnone.

Motivo dell’assemblea dei soci, indetta dalla presidente Serena Di Nucci, è l’approvazione del bilancio e soprattutto l’illustrazione dello stato di attuazione della sinergia tra il PSL – Piano di sviluppo locale del Gal Alto Molise e la Strategia nazionale per le aree interne. Il Gal Alto Molise sta infatti supportando i comuni nel percorso condiviso con il comitato tecnico nazionale dedicato alle aree interne nella creazione di una strategia unica – che coinvolge l’area dell’Alto Medio Sannio, composta da 33 comuni di cui 16 compresi nel territorio del Gal altomolisano - per tentare di frenare il decremento democratico, mettendo in rete i servizi relativi all’istruzione, la salute, la mobilità e lo sviluppo locale. Un’occasione, quella dell’assemblea del 23 giugno, per informarsi e partecipare a tale strategia, al fine di programmare insieme il futuro dell’area interna altomolisana. Sul sito del Gal Alto Molise www.galaltomolise.it, l’ordine del giorno dell’assemblea e il modulo da compilare per quanti hanno necessità di delegare un rappresentante per partecipare.