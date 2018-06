Fermato giovane in possesso di varie dosi di oltre 30 grammi di hashish, un involucro contenente ecstasy ed altre sostanze psicotrope

Giovane di Isernia è stato fermato nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, nel centro del capoluogo Pentro, in quanto i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, lo hanno trovato in possesso di varie dosi di hashish, per un peso complessivo di oltre trenta grammi, un involucro contenente ecstasy ed altre sostanze psicotrope, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale per preparare e confezionare le dosi, nonché denaro contante quale provento dell’attività di spaccio. Tutto quanto rinvenuto dai Militari è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.