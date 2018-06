Polo scolastico, è giallo sulla consegna dei lavori. I genitori chiedono chiarimenti a Marcovecchio

Il nuovo Polo Scolastico di Agnone , struttura moderna, accogliente, antisismica doveva essere pronta ad accogliere gli studenti delle scuole agnonesi nell'anno scolastico 2018-2019. La consegna dei lavori il limite Luglio 2018, perciò a brevissimo. Sembrerebbe invece che molto probabilmente non sarà consegnata al Comune di Agnone nei termini previsti, perchè la Ditta appaltatrice tra stop and go sui lavori ha accumulato ritardi sostanziali nel portarli a termine

I genitori dei ragazzi delle scuole elementari hanno preparato e inviato una nota a richiesta di chiarimenti all'Amministrazione Marcovecchio. Si vocifera anche di una raccolta firme a sostegno dell'iniziativa. La rivendicazione e la richiesta dei genitori appare sacrosanta, la tutela dei bambini e' prioritaria rispetto ad eventuali diatribe di tipo economico tra ditta e Regione Molise.

Le motivazioni del ritardo sulla consegna del polo, sono di competenza del Sindaco di Agnone e l'intera amministrazione comunale, come importante e necessario apprendere quali strumenti o iniziative l'amministrazione ha inteso mettere in atto per giungere ad una soluzione su una questione essenziale che coinvolge la sicurezza di bambini, ragazzi e famiglie