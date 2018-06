50 enne spara due colpi di fucile nella direzione della sua compagna e un amico che l'accompagnava in auto a casa

CAMPOBASSO, 23 GIU - Alla vista della sua compagna che torna a casa accompagnata in auto da un amico prende il fucile ed esplode due colpi nella loro direzione, fortunatamente senza colpirli. E' accaduto a Sepino (Campobasso); protagonista dell'episodio un 55enne del posto, suo bersaglio la convivente di 50 anni e un suo amico di 70. Il 55enne è stato denunciato dai Carabinieri, intervenuti per disarmarlo. I militari hanno sequestrato l'arma in questione e un altro fucile, detenuto regolarmente. Al termine di una perquisizione in casa hanno trovato e sequestrato un altro fucile, questo illegalmente detenuto.