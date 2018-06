Manuel Scioli 22enne di Monteroduni si è guadagnato un posto nella Siffredi hard academy in Ungheria

Vuole diventare un attore porno il 22enne di Monteroduni Manuel Scioli. E per questo ha deciso di iscriversi all’accademia dell’hard di Rocco Siffredi, star del genere che non ha certo bisogno di presentazioni.

Dopo aver superato una selezione e mostrato il suo talento a Siffredi, il giovane aspirante attore molisano si è guadagnato un posto nella Siffrefi hard academy in Ungheria, paese in cui Rocco vive da diversi anni. “Essere pagati per far sesso con ragazze bellissime è il sogno di ogni uomo ma pochi hanno il coraggio o la dotazione per farlo” queste le parole scelte da Manuel Disaster (il suo nome d’arte) per annunciare il superamento dei provini che ovviamente consistevano in una serie di prove ad alto contenuto erotico.