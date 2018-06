Agnone bagni pubblici nel degrado. Un brutto biglietto da visita per i turisti

Se Agnone, l'Atene del Sannio si nutrisse solo di cultura, non ci sarebbe bisogno dei bagni e soprattutto non avrebbero bisogno dei bagni pubblici i turisti. Agnone dopo essere l'Atene del Sannio è anche il centro altomolisano famoso per la gastronomia a Km O. Ma natura vuole che dopo aver assaporato le squisite libagioni locali, accompagnate da buon vino e altro, l'essere umano ha bisogno di esprimere i suoi legittimi bisogni corporali. Dove andare? In pieno centro esistono dei bagni pubblici ma abbandonati al degrado più assoluto come mostrano le foto , copertina e in galleria fotografica. Per lo sviluppo del turismo forse osiamo ipotizzare, sono necessari servizi per accogliere dignitosamente chi sceglie il nostro paese. Non si pretendono i bagni pubblici con la rubinetteria rivestita di oro, ma la pulizia e le porte, i soffitti, gli specchi integri.