Nuovo Polo scolastico: lavori rimasti al palo! Nuovo Sogno Agnonese organizza un nuovo Sit-In

Nuovo Polo scolastico: lavori rimasti al palo! Intanto il Gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese organizza un nuovo Sit-In per sabato prossimo per chiedere a gran voce la ripresa immediata dei lavori affinché gli studenti possano ricominciare l’anno scolastico nella nuova scuola. È trascorso più di un mese dal sopralluogo effettuato nei pressi del cantiere del nuovo Polo scolastico di Agnone, ma nonostante le rassicurazioni del sindaco Lorenzo Marcovecchio, presente all’incontro, di fatto i lavori sono rimasti al palo.

Era il 22 maggio scorso quando su richiesta dal gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese, per sollecitare sul completamento della scuola, si riunirono tra le mura del nuovo edificio il direttore dei lavori Roberto Buccini, il titolare dell’impresa costruttrice Alessandro De Francesco, il Rup del Comune di Agnone Loredana Capozio, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Carmine Masciotra, il primo cittadino di Agnone e i due consiglieri di minoranza Maurizio Cacciavillani e Pina Catauro.

Come gruppo di minoranza eravamo preoccupati perché i lavori andavano al rilento, con il timore di non poter aprire l’edificio a settembre. Durante il sopralluogo, che di fatto si trasformò in una riunione operativa per stabilire la tempistica sull’ultimazione del polo scolastico fu preso l’impegno affinché gli studenti potessero ricominciare l’anno scolastico nella nuova scuola. Il sindaco Lorenzo Marcovecchio, che aveva partecipato all’incontro, attraverso una nota stampa aveva ribadito la data di apertura, tra l'altro più volte annunciata proprio dall'amministrazione, per il prossimo mese di settembre. Alle parole del sindaco di Agnone però non sono seguiti i fatti, e come già successo nel periodo 2016-17 quando i lavori rimasero fermi per oltre sei mesi senza che lo stesso muovesse un dito, anche questa volta, a distanza di oltre trenta giorni dal sopralluogo, i lavori sono rimasti al palo.

Come gruppo di minoranza, considerando che per noi la sicurezza dei bambini è sempre stata una priorità assoluta, ci vediamo costretti ad organizzare un nuovo Sit-in nei pressi dei cantieri del nuovo Polo Scolastico per chiedere a gran voce la ripresa immediata dei lavori affinché gli studenti possano ricominciare l’anno scolastico nella nuova scuola. L’appuntamento è per sabato prossimo, 30 giugno 2018 alle ore 11:00. Sono invitati a partecipare i docenti, i genitori, le associazioni e tutti gli organi di informazione. Il Gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese