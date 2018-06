SOA Sindacato Operai Autorganizzati a un anno dalla nascita: Siamo una realtà solida che si sta espandendo in tutto il territorio

Un anno fa è stato costituito il SOA l'associazione del sindacato operai autorganizzati , alcuni operai della Fiat di Termoli hanno puntato ancora sulla scommessa dell'autorganizzazione creando una struttura sociale ora una realtà solida che si sta espandendo in tutto il territorio ma soprattutto sugli ambienti di lavoro come alla fca di Termoli quasi da subito è stata promotrice per la nascita all'interno della Fabbrica Molisana del gruppo sindacale della FLMUNITI Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti e firmando nel mese di Ottobre scorso un sostanziale patto federativo con la CUB Confederazione Unitaria di Base e presenti grazie alle sinergie comuni in Basso Molise addirittura nel settore del pubblico impiego .La battaglia sul diritto di sciopero e praticato in fiat fca principalmente con la FlmUniti già presente in tutte le realtà , da pochi mesi gli aderenti operai del SOA stanno spingendo sull'unione degli autorganizzati fiat fca in campo nazionale indipendentemente dalla tessera si punta diretti all'unità dei lavoratori in particolare sui valori della solidarietà per I diritti umani quindi contro ogni forma di sfruttamento sul lato politico e sindacale quello che in sostanza è l'associazione stessa , la dimostrazione pratica sono gli scioperi e le manifestazioni contro le delocalizzazioni e per il diritto di pensiero , di rappresentanza e contro I licenziamenti politici , l'ultima assemblea Operaia a Pomigliano D'Arco è per l'appunto il frutto del progetto generale.

I nostri interventi territoriali in questi mesi su trasporto pubblico , sicurezza , ambiente , mafie , rafforza ancora di più il principio della costituzione associativa . Ci facciamo tanti auguri di buon compleanno per continuare spediti sulla strada intrapresa....È il 1 primo anno ma ci sentiamo già più maturi!

Avanti tutta!

Il coordinamento del

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Sede territoriale Termoli Basso Molise

Via Garibaldi 123 A 86045

Portocannone (Cb) tel. 0875 59878

331 4232450

soasindacato@libero.it

26 Giugno 2018