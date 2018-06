Vastogirardi si rinnova il rito magico del Volo dell'Angelo 1 e 2 Luglio - Festa in onore di Maria SS. delle Grazie e Sacra Rappresentazione del “Volo dell’Angelo” Il Sacro Rito del “Volo dell’Angelo”, una tra le più suggestive cerimonie culturali oggi presenti nella religiosità popolare italiana, fu rappresentato per la prima volta nel 1911, in occasione del completamento della costruzione della Chiesa di Maria SS. delle Grazie. L’Angelo viene rappresentato, nei giorni 1 e 2 luglio, sempre da una bambina, di età compresa tra quattro e sei anni.

La fanciulla viene vestita con un costume da angelo con le ali piumate, quindi è assicurata ad un solido cavo d’acciaio che le consente di percorrere un tragitto lungo circa 40 metri, dal balcone di una casa fino alla statua della Madonna, che in tale occasione, viene esposta davanti alla facciata della Chiesa. 1° Luglio: Messa Solenne nella Chiesa di Maria SS. delle Grazie (ore 21.00), a seguire Sacra Rappresentazione del “Volo dell’Angelo”, processione per le vie del borgo, spettacolo di fuochi pirotecnici particolarmente suggestivi e rinomati per la loro bellezza. 2 Luglio: Messa Solenne nella Chiesa di Maria SS. delle Grazie (ore 11.00), a seguire Sacra Rappresentazione del “Volo dell’Angelo”, processione per le vie del borgo, spettacolo di fuochi pirotecnici.

Questa maifestazione religiosa è gemellata con i Misteri di Campobasso dal 2011, anno del centenario, sempre in tale occasione l’ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha definito la manifestazione “una fra le più sentite e originali forme devozionali d’Italia”, conferendo alla comunità di Vastogirardi una speciale medaglia di rappresentanza; nello stesso anno, la Rete Italiana di Cultura Popolare ha insignito l’evento del marchio “Patrimonio Culturale Italiano”.