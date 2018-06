Imprenditori cinesi guardano al Sud e investono in Molise, nasce "Arco Village", struttura che sorgerà a Pietrabbondante (Is)

Imprenditori cinesi guardano al Sud e investono in Molise con un'attività ricettiva di lusso per ospitare connazionali in una zona montana tranquilla e ad alto valore storico e paesaggistico. È stato ufficializzato a Campobasso, presso lo studio dell'avvocato Nicola Lucarelli, l'atto di nascita di 'Arco Village', struttura che sorgerà a Pietrabbondante (Isernia), in una zona limitrofa ad uno dei complessi ellenistici-italici più importanti del Mezzogiorno, con due templi e un teatro, a mille metri d'altitudine.

L'investimento è firmato da due giovani cinesi, QiuQiu e Diana He, grazie al lavoro di advisor messo in atto dal Comitato imprese dell'associazione 'Forche Caudine', il circolo dell'emigrazione molisana con sede a Roma. Le due imprenditrici hanno scelto un vecchio casale ubicato in un ettaro e mezzo di terreno. Qui sorgerà il villaggio con attività ricettiva, turismo incoming e di scoperta. Si prevede che nella fase inizia