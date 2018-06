Direzione Marittima Abruzzo-Molise: Presentata operazione Mare Sicuro 2018, iniziative finalizzate a garantire la massima sicurezza durante la stagione balneare

Presentata questa al porto turistico 'Marina di Pescara' l'operazione Mare Sicuro 2018, ovvero tutte le iniziative finalizzate a garantire la massima sicurezza durante la stagione balneare, da parte della Direzione Marittima Abruzzo-Molise di Pescara che ha competenza da Martinsicuro (Teramo), fino alla costa molisana, comprese le Isole Tremiti. Le varie iniziative messe in campo nella stagione estiva sono state presentate dal Direttore Marittimo, capitano di vascello Donato De Carolis, e dai comandanti del 3/o Nucleo Aereo della Guardia Costiera, delle Capitanerie di porto di Termoli (Campobasso) e di Ortona (Chieti), nonché degli Uffici Circondariali Marittimi di Giulianova (Teramo) e Vasto (Chieti).

"L'operazione Mare Sicuro - spiega il Direttore Marittimo - è partita il 16 giugno e si concluderà il 16 settembre e servirà a garantire elevati standard di sicurezza in mare e sulla spiaggia". In caso di pericolo rivolgersi al numero di emergenza 1530.