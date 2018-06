Inaugurato il nuovo reparto di Chirurgia all'ospedale "Renzetti" di Lanciano.Assessore Paolucci: "investire in sanità è una scelta necessaria''.

Inaugurato oggi il nuovo reparto di Chirurgia all'ospedale "Renzetti" di Lanciano.

La struttura sanitaria, di 900 metri quadrati di ampiezza, è stata collocata all'ex Geriatria. Il costo della ristrutturazione del reparto, diretto dal primario Lorenzo Mazzola, è stato di 350 mila euro con fondi Asl e dispone di 23 posti letto. Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, commenta "La ristrutturazione di Chirurgia era necessaria per garantire maggiore funzionalità verso i pazienti. I successivi interventi prioritari sono il rifacimento di Psichiatria, costo 200 mila euro, il completamento di Cardiologia, con investimento di 1 milione e 200 mila euro, e il reparto Materno-Infantile con spesa di oltre 2 milioni di euro". Per l'assessore regionale alla Programmazione sanitaria Silvio Paolucci "La nuova chirurgia era un traguardo atteso da tempo e conferma che investire in sanità è una scelta necessaria''.