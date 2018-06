Blitz antidroga dei Carabinieri, giovane “pusher” finisce in manette. Sotto sequestro sessanta dosi di cocaina. 

INuovo blitz antidroga dei Carabinieri nella serata di ieri, dove nei pressi del centro storico di Isernia, in una operazione coordinata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, un 30enne del posto, già con a carico vari precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di sessanta involucri contenenti cocaina, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane pusher è stato fermato ed accompagnato in Caserma, e dopo le formalità di rito dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Successivamente è stato trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo “pentro”, mentre ulteriori indagini sono tutt’ora in corso per accertare a chi fossero destinate le dosi di cocaina recuperate dai Carabinieri.