Si comunica che venerdì 29 giugno 2018 alle ore 10:30, dinanzi alla Casa di Reclusione di Campobasso sita in Via Cavour, il segretario generale del sindacato S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) terrà conferenza stampa per illustrare la grave situazione delle carceri molisane e le iniziative da intraprendere per chiedere soluzioni appropriate al nuovo governo.