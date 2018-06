Agnone, i genitori di asilo e elementari chiedono certezze sul polo scolastico: siamo preoccupati, è un continuo rimbalzo di responsabilità

Una delegazione di genitori degli alunni delle scuole elementari e scuole medie di Agnone dopo aver fatto richiesta di chiarimenti al Sindaco Marcovecchio circa l'apertura del nuovo polo scolastico nel quartiere agnonese di Maiella, ieri è stata ricevuta e al tavolo oltre al Sindaco Marcovecchio, la vicesindaca Linda Marcovecchio, l'assessora al bilancio Melloni, il consigliere Masciotra,il geometra Cerimele, erano presenti i titolari delle ditte appaltatrici che hanno gestito i lavori del nuovo polo scolastico. Ciò che stava a cuore ai genitori naturalmente, era sapere se l'apertura del nuovo polo scolastico coincideva con la data di consegna prestabilita e risaputa, fine luglio, in modo da garantire ai propri figli scuole sicure, a norma e confortevoli e iniziare l'anno scolastico 2018-19, con una dose di maggiore serenità.

Nel nuovo polo troveranno, (quando?), ospitalità i bambini delle scuole d'infanzia e elementari, e le scuole medie, ad oggi ubicate presso il plesso dell'Itis. La preoccupazione dei genitori è otremodo legittima, l'Italia in generale è un paese ad alto rischio sismico. Ma da alcuni di loro intervistati, le notizie che abbiamo raccolto, sono di natura indefinita, nessuna certezza e' stata garantita per la consegna e si e' assistito ad una discussione volta a scaricare responsabilità non proprie, rimpallandole tra i vari livelli istituzionali e ditte appaltatrici.

La ditta che sta costruendo la nuova scuola ha rappresentato un mancato pagamento da parte della Regione Molise, evento, a loro dire, che sta facendo slittare in avanti, la fine dei lavori. La ditta in questione, da quanto appreso, finora ha percepito 1milione e 500 mila euro circa e l'ultima tranche dei pagamenti, da fonti certe,e' avvenuta ad Aprile 2018.

I genitori, onesti e retti cittadini, che pagano regolarmente tributi, rette scolastiche, utenze comunali, regionali e statali e in cambio pretenderebbero servizi funzionanti, comprese le scuole, che interesse hanno ad apprendere di chi è "la colpa" della mancata consegna del nuovo polo scolastico? Chi ha delegato con il voto ad essere rappresentato, si aspetta risposte, non dalle ditte, ma dalle istituzioni, e le istituzioni si devono assumere l'onore e l'onere delle responsabilità che derivano dalla delega loro concessa e non farsi scudo delle rimostranze delle ditte appaltatrici.

I tavoli politici devono essere politici.Un incontro amministrazione comunale, genitori dei bambini non lascia dubbi sulla natura squisitamente politica I tecnici, i commissionati, hanno rapporti non con i cittadini ma con gli uffici. Ergo, i genitori si chiedono e qualcuno ci si augura che risponda, a quando la consegna del nuovo polo scolastico? A tal proposito, il gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese, gruppo di opposizione, ha organizzato un sit-in di protesta per sabato 30 giugno a Maiella.