Il Comune di Campobasso ha concesso il patrocinio per il #MolisePride del 28 Luglio

Gay Pride si terrà, per la prima volta, a Campobasso il 28 luglio. La Commissione Cultura, presieduta da Giovanna Viola, si è riunita per decidere se concedere o meno il patrocinio del Comune alla manifestazione. L'ok giunto ieri 28 Giugno nel pomeriggio,tra mille polemiche. Il post sulla pagina fb ArcyGay Molise https://www.facebook.com/ArcigayMolise/?hc_ref=ARS1hMBchg5h45xHEBVNMYk5OGEZlzUUXJ8946m4XVOEragBtkPUeI8BQxtONfJ8070 "Il Comune di Campobasso ha concesso il patrocinio per il #MolisePride, nella giornata dei 49 anni dai Moti di Stonewall.

Alcune polemiche strumentali hanno accompagnato ciò. Ricordiamo che il Pride è una manifestazione ormai affermata nella nostra realtá, con altre 27 cittá che ospiteranno e hanno ospitato la manifestazione in Italia e centinaia in Europa, e migliaia nel mondo.

Ricordiamoci che il Pride si vieta in paesi omofobi come la Russia o laddove si applicano pene carcerarie, corporali o pena di morte per le persone omosessuali e transessuali.

A Campobasso saremo in piazza anche per chi, come in tante parti del mondo, non ha diritto di esistere.

Il 28 luglio Campobasso Molise Pride, vi aspettiamo "