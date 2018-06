Polo scolastico, Nuovo sogno agnonese invoca la sicurezza degli edifici scolastici e organizza un sit in per la ripresa dei lavori. Cacciavillani: la mia preoccupazione è quella di un padre di due bambine

Domani 30 Giugno alle ore 11.00, Nuovo Sogno Agnonese gruppo politico di minoranza al comune di Agnone,organizza un sit-in di protesta per sollecitare la ripresa dei lavori e di informazione ai cittadini sullo stato dell'arte del nuovo polo scolastico. I lavori sono fermi, i genitori si mobilitano e chiedono scuole sicure per i propri figli. Il sit-in si terrà presso il cantiere del nuovo polo scolastico

Oggi in post Fb , il consigliere di minoranza Maurizio Cacciavillani sollecita la partecipazione dei cittadini all'iniziativa promossa dal suo gruppo politico e conclude

"Come padre di due bambine che frequentano la scuola primaria sono preoccupato per loro, per la loro sicurezza. Informarsi è un dovere di ogni cittadino, ma per un genitore lo è ancor di più. #partecipatetutti"

Domani mattina presso il cantiere del nuovo Polo Scolastico di Agnone alle ore 11:00 si terrà il Sit-In organizzato dal gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese per chiedere la ripresa immediata dei lavori affinché gli studenti possano ricominciare l’anno scolastico nella nuova scuola. Sarà anche l’occasione per fare chiarezza, carte alla mano, sullo stato di avanzamento dei lavori e sui relativi pagamenti alla ditta costruttrice, anche alla luce del sopralluogo svoltosi il 22 maggio scorso quando su richiesta dal gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese si sono riuniti, proprio nei pressi del cantiere, il direttore dei lavori, l’impresa costruttrice, il responsabile unico del procedimento, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il primo cittadino di Agnone e i consiglieri di minoranza del gruppo Nuovo Sogno Agnonese.

